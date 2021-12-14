Цинизм и произвольная трактовка: как на Украине сфальсифицировали исследование о жертвах голодомора 30-х годов

Киев намеренно преувеличивает количество жертв массового голода на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Такое признание на днях сделала непосредственная участница фальсификаций - сотрудница украинского музея голодомора. По ее словам, по поручению службы безопасности страны, работники подтасовывали результаты исследований и накручивали официальные цифры статистики.

Выпускница Винницкого педуниверситета Ирина Батырева всю свою жизнь занималась изучением этносов, или народов мира. Пока три года назад, рассказывает она на своей странице в Facebook, судьба не забросила ее в Киев, в Национальный музей Голодомора. Человеку, который до сих пор не имел отношения к этой теме, поручили проводить комплексную историко-криминалистическую экспертизу, руководство которой осуществлял генерал-лейтенант СБУ Николай Герасименко.

«Цинизм и пренебрежительное отношение к ученым со стороны этого мужчины ("ученые - яблоки моченые", "колхозники") меня доводили до настоящей депрессии. Его произвольная трактовка документов (назовем это так) наблюдалась на каждом шагу», - пишет бывший первый заместитель директора музея Батырева.

Множество неподтвержденных фактов и самое главное - манипулирование статистикой - неизменно сопровождали проведение экспертизы, не скрывает своего возмущения этнолог.

Ее главный вывод уже встречает посетителей официальной страницы музея. В результате исследования, проведенного по поручению и под непосредственным контролем СБУ, число жертв голода 30-х годов на Украине выросло почти втрое - до 10,5 миллионов человек. При этом что еще шесть лет назад Институт истории Украины приводил другие данные - 3,5 миллиона.

«Проведено семь сложнейших экспертиз. Их целью было определить точное число погибших. Мы пришли к выводу, что их было 10,5 миллионов. Эту цифру необходимо зафиксировать и распространить по всему миру. Все! Дискуссии окончены!» - заявил исследователь темы голода 1932-1933 годов в УССР Николай Герасименко.

В сентябре он лично представлял написанную в соавторстве с директором музея книгу. Исследование «Геноцид украинцев по материалам досудебных исследований» в свет вышло не сразу. Предыдущий тираж, уже отправленный в США, рассказал издатель книги, уничтожили по требованию Герасименко, а обложку нового издания - заменили.

Свою битву за восстановление исторической памяти на Украине сразу после оранжевой революции начал еще Виктор Ющенко. При нем Верховная рада признала голодомор геноцидом украинского народа. При Ющенко же появился мемориал, к которому каждый год приносят цветы. Был создан Музей памяти голодомора. Заниматься его исследованием начал отдельный институт.

«Вообще все эти исследования по теме голодомора на Украине, призваны побудить в жителях украинского государства ненависть к России, ко всему русскому. И я не удивлюсь, что через два - три года добавятся еще какие-то цифры, они будут расти в геометрической прогрессии», - говорит политолог Иван Мезюхо.

День памяти жертв голодомора учредил еще первый президент страны Леонид Кучма. Уделял этой теме особое внимание Петр Порошенко, а теперь и Владимир Зеленский.

В России не отрицают факт гибели мирного населения и напоминают что жертвами голода в 30-х стали не только украинцы, но и белорусы, казахи и русские.

«Это больше политический подтекст, коли они эту тему поднимают. Голодомор - не голодомор, далеко ходить не надо, посмотрите, как живут сегодня украинские пенсионеры. Каким образом пенсионер за 2000 гривен может заплатить за коммуналку и нормально питаться», - отмечает депутат городского совета, глава партии «Оппозиционная Платформа - За Жизнь» в Харькове Андрей Лесик.

Свою обеспокоенность в связи с публикацией неподтвержденных данных выразили в институте Национальной памяти Украины. Там направили письмо во все возможные ведомства с требованием воздержаться от распространения результатов нового исследования, в организацию которого на Украине вкладывают немалые деньги.

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