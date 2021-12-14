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Омикрон-штамм обнаружен в 77 государствах мира

Иван Линдеманн
19:54 14.12.2021
По словам главы ВОЗ, новый штамм распространяется быстрее всех других вариантов.
Омикрон-штамм обнаружен в 77 государствах мира
© Фото: CHRISTIAN OHDE via www.imago-ima, globallookpress
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В данный момент новый омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 77 странах мира. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной ассоциации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сообщения об "омикроне" поступили из 77 стран… "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», - цитирует ТАСС заявление главы ВОЗ на брифинге в Женеве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о распространении нового штамма в России. По его словам, «омикроном» болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно.

Также Мурашко оценил общую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. Как отметил министр, обстановка стабилизировалась, но число инфицированных пока велико.

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