В стране и мире Коронавирус Омикрон-штамм обнаружен в 77 государствах мира Иван Линдеманн По словам главы ВОЗ, новый штамм распространяется быстрее всех других вариантов. © Фото: CHRISTIAN OHDE via www.imago-ima, globallookpress Читайте нас на: В данный момент новый омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 77 странах мира. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной ассоциации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Сообщения об "омикроне" поступили из 77 стран… "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», - цитирует ТАСС заявление главы ВОЗ на брифинге в Женеве. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о распространении нового штамма в России. По его словам, «омикроном» болеют либо в легкой форме, либо бессимптомно. Также Мурашко оценил общую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. Как отметил министр, обстановка стабилизировалась, но число инфицированных пока велико. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика