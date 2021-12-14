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В МИД заявили, что РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС

Анна Назайкина
18:25 14.12.2021
Мария Захарова отметила важность выстраивания взаимодействия со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения.
В МИД заявили, что РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Москва призывает Европейский союз перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств - членов ООН и начать выстраивать взаимодействие, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова. Соответствующий комментарий дипломата был опубликован на сайте ведомства в связи с введением ЕС ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских организаций.

«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств - членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер», - подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что РФ оставляет за собой право отвечать на недружественные действия Европейского союза. Практика односторонних ограничений, отметила Захарова, является нелегитимной с точки зрения международного права.

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