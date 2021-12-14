«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
По словам главы Минцифры, российские водители с помощью личного кабинета на «Госуслугах» оплатили 46 миллионов штрафов.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал слова главы Минцифры Максута Шадаева о том, что сервис по уплате штрафов на портале государственных услуг является популярным сервисом среди российских автомобилистов.
«Как вы сказали, уплата штрафа - это популярная услуга?.. Вы, конечно, погорячились. Я понимаю, что там есть двойной смысл. Но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно с большой натяжкой», - отметил российский лидер.
Как сообщил глава ведомства, с начала года российские водители с помощью своих личных кабинетов на «Госуслугах» оплатили 46 миллионов штрафов.