«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал слова главы Минцифры Максута Шадаева о том, что сервис по уплате штрафов на портале государственных услуг является популярным сервисом среди российских автомобилистов.

«Как вы сказали, уплата штрафа - это популярная услуга?.. Вы, конечно, погорячились. Я понимаю, что там есть двойной смысл. Но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно с большой натяжкой», - отметил российский лидер.

Как сообщил глава ведомства, с начала года российские водители с помощью своих личных кабинетов на «Госуслугах» оплатили 46 миллионов штрафов.