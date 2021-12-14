Огненный столб и полсотни погибших: кадры с места взрыва автоцистерны с горючим на Гаити

По меньшей мере 50 человек погибли и десятки пострадали при взрыве автоцистерны с горючим в Кап-Аитьене на Гаити. Местные больницы не справляются с нагрузкой, сообщают СМИ.

Взрыв произошел около 04.00 (12.00 мск) во вторник, 14 декабря. По предварительным оценкам властей, погибли около 50 человек и по меньшей мере 47 серьезно ранены, передает Haiti24.

Грузовик с горючим попал в ДТП, пытаясь избежать столкновения с мотоциклистом. После этого около сотни людей подошли к месту аварии, чтобы набрать топлива, и в этот момент произошел взрыв, рассказал заместитель мэра города Патрик Альмонор.

В результате происшествия местные больницы оказались перегружены, им негде размещать пострадавших, а также не хватает медицинского оборудования, пишет газета Le Nouvelliste.