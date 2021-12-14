Небо под вопросом: чем грозит для летчиков из Шереметьево спор с управляющей компанией ЖК из-за долгов

Сразу несколько пилотов и стюардесс могут получить запрет на вылет из РФ, и виной всему - жилищно-коммунальный спор вокруг комплекса возле аэропорта Шереметьево, где приобрели квартиры сотрудники разных авиакомпаний. Они пытаются через суд отказаться от услуг управляющей компании, но та по-прежнему упрямо шлет им счета, вгоняя в долги и закрывая им тем самым небо.

Альберт работает вторым пилотом уже 13 лет, специально купил квартиру в двух километрах от аэропорта Шереметьево. Но все мысли у него сейчас не о будущих полетах, а о коммунальных долгах. Их у него больше 100 тысяч рублей, хотя он оплачивает все счета. Скоро у Альберта рейс в Париж, а он опасается, что его могут просто не выпустить из страны.

В комплексе, о котором идет речь, живут пилоты и бортпроводники. И все они якобы должны управляющей компании десятки, а то и сотни тысяч рублей. По закону, если у человека есть долг свыше 30 тысяч рублей, пограничный контроль может отказать в полете.

Все началось в прошлом году. По словам жильцов, управляющая компания предъявляла завышенные тарифы. И при этом не выполняла свои услуги: то потоп на парковке, то лифт не работает, мусор не вывозили неделями.

Общим собранием жильцы выбрали другой способ управления - создали свои ТСЖ и ТСН.

«Мы находимся сейчас под собственным управлением, мы отказались от услуг "Комфорт Клязьма", это случилось больше года назад», - объяснила жительница ЖК «Город набережных» Ольга Валеева.

Но управляющая компания по-прежнему продолжает присылать счета на оплату, жители в ответ судятся, судебный приказ отменяют. А потом пилотам снова приходит уведомление о долге. И так по кругу.

В управляющей компании утверждают, что те ТСЖ, которые организовали сами жители, нигде не зарегистрированы. И они - это единственная организация, имеющая лицензию.

«Жители должны управляющей компании порядка 170 миллионов. Но они говорят, что они к вам не относятся, они создали свои ТСЖ. Все многоквартирные дома ЖК находятся у меня в лицензии, поэтому выставление данных счетов правомерно», - заявил исполнительный директор УК «Территория комфорта Клязьма» Александр Рудаков.

Согласно Жилищному кодексу, собственники квартир могут в любое время изменить способ управления, создать ТСЖ или поменять компанию, и все - в одностороннем порядке. Но протокол должна утвердить Госжилинспекция, а этого до сих пор почему-то не произошло.

«Если вы знаете, что у вас все документы в порядке, то необходимо обращаться в суд по требованию о включении в реестр той управляющей компании, которую вы выбрали. И тогда государственная жилищная инспекция будет обязана включить в реестр лицензий, и будет та управляющая компания, которую вы выбрали», - сообщил руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Валерий Мамчур.

А пока каждый раз пилоты с замиранием сердца проходят проверку перед полетом, из-за сложной ситуации с управляющей компанией пострадать могут все: и летчики, которых не пустят на борт, и пассажиры, которым придется ждать замены экипажа несколько часов.

«Они обеспечивают безопасность полета. То есть, находясь в таком стрессовом состоянии, морально-психологически тяжелом, могут быть допущены всевозможные ошибки, которые скажутся, не дай бог, на безопасности пассажиров и самолета в том числе», - высказал свое мнение президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

«Летный состав, который занят своей работой, вынужден отвлекаться на то, что какие-то бездельники с них берут тарифы», - возмутился заслуженный летчик РФ Олег Серов.

Жители уже обратились в прокуратуру и полицию. Как оказалось, управляющая компания - сама должник перед ресурсоснабжающими организациями. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. А пилоты, готовясь к новым полетам, снова и снова проверяют, насколько увеличился их долг.