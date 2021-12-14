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В Кремле объяснили блокировку резолюции СБ ООН по климату

Ян Брацкий
12:54 14.12.2021
По мнению пресс-секретаря российского лидера, ограничения не могут поступать от стран, навредивших климату и обеспечивших себе высокие темпы развития.
В Кремле объяснили блокировку резолюции СБ ООН по климату
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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В Кремле абсолютно не согласны с заявлениями Вашингтона, что Россия подвела весь мир, наложив вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции по климату и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва считает неприемлемым заблокированный проект резолюции.

«Резолюция действительно была полностью неприемлема. Причем не только Россия, но вы знаете, что еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причем чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития, получив, таким образом, высокоиндустриальную экономику», - сказал Песков.

Ранее власти США обвинили Россию в том, что она якобы подвела весь мир, заблокировав резолюцию по климату. С подобным заявлением выступила постпред этой страны при ООН Линда Томас-Гринфилд. Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит отслеживать подобные нюансы самым тщательным образом.

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