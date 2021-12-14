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Россиян предупредили об опасности шпрот для организма

Светлана Иванова
12:24 14.12.2021
Этот продукт может содержать канцероген бензапирен, который накапливается в организме и оказывает негативное влияние на геном клетки, сказала специалист-нутрициолог.
Россиян предупредили об опасности шпрот для организма
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Употребление шпроты может нанести непоправимый вред организму. Об этом предупредила специалист-нутрициолог, эксперт здорового питания Анна Четверикова. По ее словам, этот продукт может содержать канцероген бензапирен, который накапливается в организме и оказывает негативное влияние на геном клетки.

Вредные свойства шпрот определяются способом приготовления: рыбу коптят - прожаривают и обрабатывают древесным дымом – в результате чего образуются канцероген. Также в шпротах содержится большое количество соли.

«Они содержат добавочную соль. Современный человек перебарщивает с солью. Врачи установили, что суточная потребность в соли — 5 граммов (одна чайная ложка), все что больше — вредно и может привести к печальным последствиям», — заявила диетолог РИА Новости.

Четверикова добавила, что «пользы в шпротах очень мало», а калорийность очень высока: в маленькой стограммовой баночке 363 килокалорий, жиров - 32.4, а белков - 17.4.

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