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Проверено Севером: зенитчики осваивают комплекс «Барнаул-Т» в условиях Арктики

Елена Сивонен
10:43 14.12.2021
Одна из главных задач, которую решает комплект средств автоматизации  ПВО «Барнаул», - разведка воздушных целей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый комплекс «Барнаул» на Крайнем Севере сразу сдает экзамен на прочность и на «морозоустойчивость», поскольку сегодня минус 25 градусов. Далеко не каждая машина заведется, а данный модуль на базе МТ-ЛБ может сделать это сразу. Имеет высокую проходимость. Там, где нет дорог, он буквально летит, поднимая клубы снега, со скоростью 40-60 километров в час.

«Барнаул» - модуль разведки и управления. Комплекс, который обеспечивает связь с командирским пунктом ПВО, повышая эффективность управления, мобильность и живучесть техники в бою.

Расчет сдает свой экзамен по развертыванию модуля. Всего за пару минут он готов к применению, локатор запущен благодаря слаженным действиям личного состава, который до получения новой системы ПВО четыре месяца осваивал ее на базе Учебного центра в Ейске.

«Работает все безупречно, все идеально... мы очень довольны, мы так долго ждали, мы очень счастливы и довольны, что можем работать полноценно и с боевыми машинами, и с командным пунктом», - говорит начальник расчета зенитно-ракетной батареи Анатолий Яскевич.

Одна из главных задач, которую решает комплект средств автоматизации  ПВО «Барнаул», - разведка воздушных целей даже в условиях плохой видимости.

«С помощью радиолокационной станции, установленной на данной технике, обнаруживается цель, отображается эта цель на экране командира, командир распределяет ее на боевые машины для ее дальнейшего либо уничтожения, либо сопровождения в зависимости от ситуации», - объясняет командир зенитно-ракетного дивизиона Александр Быченков.

Так, реально оценивая воздушную обстановку, «Барнаул» формирует весь сценарий действий зенитных подразделений. Предоставляя четкие координаты, в ходе боя позволяет задействовать минимальное количество огневых средств, а командирам - грамотно управлять силами ПВО даже в тылу противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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