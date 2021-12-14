Уничтоженный город: опубликованы кадры из американского Мэйфилда после мощного торнадо

Число погибших при смертоносном торнадо в Кентукки пока неизвестно, но их точно больше 100. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир. По его словам, десятки человек все еще числятся пропавшими без вести, а спасатели только начали разбирать завалы и искать тела. Политик назвал торнадо самым разрушительным в истории.

Президент Джо Байден из-за стихии может ввести режим чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадал небольшой город Мэйфилд. Гигантские воронки буквально стерли его с лица земли. На кадрах с места событий видно, что стихия переворачивала грузовые автомобили и разрушала дома. Сейчас в городе уже начались восстановительные работы. Ожидается приезд Джо Байдена в Мэйфилд.

В данный момент власти подсчитывают ущерб. Также серьезные потери понесли крупнейшие компании. Так, например, в соседнем городе Боулинг-Грин торнадо частично разрушил завод «Дженерал Моторс», на котором собирают легендарные «Корветы». Пострадал и музей, посвященный этим спорткарам, десятки машин оказались погребены под завалами. По словам руководства, сейчас завод полностью остановил сборку машин на неопределенный срок.