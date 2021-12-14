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Под звуки ночного веселья: как жители Петербурга борются с хозяевами баров в парадных

Виктория Ивашечкина
Роман Закурдаев
00:16 14.12.2021
К примеру, чтобы пробраться к себе в квартиру, жителям дома на Рубинштейна приходится штурмовать огромную очередь у ночного заведения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под петушиный крик каждое утро просыпаются жители одного из домов в самом центре Санкт-Петербурга. Но это в том случае, если им, конечно, удастся заснуть. В здании на разных этажах сразу несколько баров. Работают так креативно, что завели живность. Да и от посетителей отбоя нет. Со всеми вытекающими для жильцов последствиями.

Когда у тебя в соседях уже не первый год сразу два ночных бара, вопрос определенного фейс-контроля был лишь делом времени. Вот Елена Павлова и дождалась.

С боем пробиваться к себе в квартиру она уже привыкла. Недавно штурмовала очередь в три этажа. Воскресенье, 10 вечера. На лестнице толпа жаждущих прикоснуться к барной культуре. Нередко ночные конфликты с шумными соседями заканчиваются потасовкой.

И это в самом центре города. Угол Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Последнюю, как известно, называют ресторанной и барной меккой Петербурга. Выбор увеселительных заведений на любой вкус. Но это, говорят жители, уже перебор. И работают креативно.

В одном из баров есть целый живой петух. Голосистой оказалась птица. Судя по социальным сетям, здесь иногда бывает жарко и за барной стойкой и на танцполе.

Редкий спокойный вечер выходного дня для жителей этой парадной. После недавнего конфликта с вызовом полиции ночные бары, которые находятся на втором и третьем этажах решили снизить градус веселья и теперь работают по записи, пропуская посетителей по несколько человек. Петух так и орет.

Словно встречи на конспиративной квартире. Оказаться внутри одного из скандальных баров удалось и нам. Администратор охотно показывает шумоизоляцию на стенах и утверждает, что некоторые жильцы упорно не идут на компромисс. Вот и последнюю конфликтную историю с охраной на входе называют провокацией. Мол, вот же есть записи камер наружного наблюдения - перед жительницей открывают дверь и жестом предлагают пройти.

Юридически эти помещения переведены в нежилой фонд и сдаются в аренду. Правда, это не отменяет тот факт, что такие питейные заведения вне закона.

При этом оба бара открыто нарушают антиковидный запрет городских властей на работу общепита в ночное время. Были замечены в продаже алкоголя без лицензии. Вот только коммерсантам не страшны регулярные рейды полиции, миллионные штрафы и перспектива закрытия.

Жителям многострадальной парадной периодически предлагают выкупить их квартиры, но те отказываются. А сейчас готовятся к очередному витку противостояния. Ведь впереди новогодние праздники.

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