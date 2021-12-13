ФСБ выявила в 37 регионах России более сотни сторонников украинских неонацистов

Сотрудники ФСБ РФ задержали в 37 российских регионах 106 сторонников запрещенной в России украинской неонацистской группировки «М.К.У.»*. Двое задержанных подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У."*», - отметили в ЦОС ФСБ.

Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, который находится в международном розыске и действует под покровительством украинских спецслужб, отметили в ЦОС ФСБ.

«В числе задержанных сторонников "М.К.У."* установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции», - добавили в ведомстве.

Целью задержанных было совершение террористических актов и массовых убийств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении тех, кто получал указания от главаря группировки, проводится проверка.

* «М.К.У.» - радикальная группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.