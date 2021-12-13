Стали известны подробности взрыва в монастыре в Серпухове

В серпуховском отделе полиции подтвердили информацию о ЧП на территории Владычного Введенского женского монастыря. Ранее стало известно о взрыве на его территории.

«Было сообщение, что якобы на территории женского монастыря мужчина лежит без сознания. Сейчас оперативные службы занимаются», - рассказал «Звезде» дежурный отдела полиции.

Как стало известно ранее, на территорию монастыря проник неизвестный, у которого при себе было самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, в результате его сработки пострадали мужчина и 15-летний подросток.