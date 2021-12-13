Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Об инциденте сообщили в Шведской морской администрации. Известно, что одно судно перевернуто вверх дном.

Сейчас в акватории проводится спасательная операция. Очевидцы сообщают о криках из воды, рассказал в интервью SVT News менеджер по коммуникациям Шведской морской администрации Йонас Франзен.

Известно, что один корабль зарегистрирован в Дании, другое судно принадлежит британской компании. Группировка спасателей на месте ЧП постоянно наращивается. Сейчас людей ищут при помощи лодок и вертолетов.