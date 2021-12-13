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Минобороны РФ поможет реконструировать церковь в сирийской провинции Дераа

07:27 13.12.2021
Российские военнослужащие доставили на юг Сирии восемь кубометров карельской сосны, пять тонн цемента и сейчас контролируют ход выполнения работ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации включилось в процесс реконструкции церкви в городе Шакра сирийской провинции Дераа, которая была почти полностью разрушена боевиками. Храм Благодатной девы Марии - эксклюзивная достопримечательность небольшого городка на юге Сирии. 

Отец Машур сегодня един в нескольких лицах. Читает молитву в церкви и одновременно подбадривает рабочих, которые разгружают строительные материалы. Цемент и доски из России станут новыми стенами и лавками в этом зале. Самым старым камням в этой постройке больше тысячи лет. На них надписи на древнегреческом. Верующие говорят, что если до них дотронуться, то вас ждет счастье. Фундаменту здания и вовсе 1700 лет. Он сложен из вулканического базальта, материала, который почти невозможно разрушить, но от войны церковь все же пострадала. 

В храм угодили сразу несколько снарядов. Некоторые попали в купол, после чего в нем образовались огромные дыры. К счастью, храм попался на глаза русским исследователям. В Сирии побывала экспедиция Российской академии наук, которая изучала раннехристианские церкви, а по линии Минобороны России в Шакру поступил гуманитарный груз. 

«А октябре мы обследовали этот населенный пункт, увидели, что город Шакра имеет такой интересный объект и решили помочь отремонтировать церковь в рамках второго этапа постконфликтного урегулирования. Мы привезли сюда восемь кубометров карельской сосны, пять тонн хорошего цемента и сейчас контролируем ход выполнения работ», - рассказал офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования Андрей Котенок.

Работа над восстановлением позволила узнать кое-что новое и о самой церкви и о районе, в котором она находится. Над входом обнаружились древние надписи. Также выяснилось, что весь квартал, в котором находится храм, имеет тысячелетнюю историю 

Марям Бади Ат Тума и не догадывалась, что старый дом ее мужа, на самом деле - музей под открытым небом. Такие своды возводили еще во времена прихода в Сирию крестоносцев. Сейчас жители Шакры надеются на скорый приезд в город не только военных, но и археологов. Возможно, здесь удастся даже организовать небольшой архитектурный заповедник под открытым небом.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов

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