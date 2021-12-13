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«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ

Ян Брацкий
06:05 13.12.2021
Впервые за долгое время стадион был заполнен на 70 процентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Ничья с питерским «Зенитом» не позволила футболистам московского «Динамо» уйти на новогодние каникулы лидерами чемпионата. Главный матч последнего предпраздничного тура получился, как говорится, «валидольным» - впервые за долгое время стадион был заполнен на 70 процентов, небывалое напряжение ощущалось и на поле, и на трибунах.

Несмотря на холодную погоду, дерби двух столицы выдалось жарким. Первыми отличились гости. Клаудиньо точно пробил на 34 минуте. В середине второго тайма равновесие восстановил динамовский защитник Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью.

В одном из секторов резко выделялась группа в старомодных советских пальто и шляпах - поболеть за «Динамо» пришли актеры фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» режиссера Алексея Пиманова. Это картина - одна из главных премьер начала 2022-го года - лента об историческом турне «Динамо» в Англию в ноябре 1945-го года. 

«Алексей Викторович доверил мне эту роль, я ему безмерно благодарен. Это огромная ответственность и отличный шанс проявить себя. Я смотрел картину на внутренних предпоказах. Мне показалось, что я не уронил ни себя, ни Алексея Викторовича, ни авторов замечательного сценария», - рассказал исполнитель роли Всеволода Боброва, актер Макар Запорожский.

В подтрибунном помещении актеры устроили небольшой перформанс. Редкая удача для фанатов - возможность сфотографироваться с Бесковым, Хомичем и Семичастным. Премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» запланирована на 22 февраля.

Лидеры в РПЛ перед Новым годом определились следующие - «Зенит» с 38 очками на первом месте, вторую строчку занимает «Динамо», а замыкает тройку лидеров ЦСКА. Первые игры после праздников состоятся 27-го февраля.

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