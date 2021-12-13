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Дерматолог рассказал, какие родинки могут нести смертельную опасность

Виктория Ивашечкина
05:20 13.12.2021
По словам специалиста, о злокачественном процессе часто свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета невуса.
Дерматолог рассказал, какие родинки могут нести смертельную опасность
© Фото: pexels.com
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Дерматолог Николай Дмитриев рассказал, что появление на теле новообразований в ряде случаев могут быть тревожным сигналом, поэтому нужно тщательно следить за родимыми пятнами.

«За термином «родинка» врачи подразумевают пигментное образование невус. Это скопление специальных клеток - меланоцитов. Они защищают нас от избыточного ультрафиолетового излучения», - объяснил врач, передает РИА Новости.

По его словам, при длительном нахождении на солнце кожа приобретает загар - меланин, продукт работы этих клеток. От них может возникнуть самая страшная на сегодняшний день злокачественная опухоль - меланома. По словам Дмитриева, ее так называют потому, что скорость роста и метастазирования опухоли одна из самых высоких.

«Причин для такого патологического процесса множество, но чаще всего врачи выделяют бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодифецитные состояния и генетическая предрасположенность», - подчеркнул дерматолог.

Вероятность развития онкологии увеличивается в том случае, если невусы часто травмируются или испытывают избыточную нагрузку ультрафиолетом, утверждает врач.

«Доказано, что около 10% меланом возникает из уже имеющейся «родинки», остальные 90% возникают как новые образования на здоровой коже», - рассказал дерматолог.

О злокачественном перерождении невуса свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования, объяснил врач.

«При обнаружении изменений в невусе его надо удалять. Также рекомендовано убирать образования в местах, где они могут быть травмированы одеждой», - также подчеркнул Дмитриев.

Ранее британские онкологи назвали главный симптом рака кожи. По их словам, в качестве основного симптома выступает изменение уже существующих родинок или появление новых.

Чтобы распознать развитие заболевания нужно обращать внимание на родинки – при проявлении у них асимметрии, неровности краев, размытых границ, изменении цвета специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

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