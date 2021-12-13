В стране и мире На территории парка Горького в Москве произошел пожар Иван Линдеманн На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка. Причина возгорания пока неизвестна. © Видео: Подсмотрено в Москве, Московские новости, "ВКонтакте" © Фото: Подсмотрено в Москве, Московские новости, "ВКонтакте" Читайте нас на: На территории Парка Горького в Москве произошел пожар. Эту информацию «Звезде» подтвердили в МЧС. В экстренной службе уточнили, что возгорание происходит в отдельно стоящем ангаре. Площадь пока неизвестна. На месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным РИА Новости, в Парк Горького прибыли уже около 15 пожарных машин и одна машина скорой помощи. На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика