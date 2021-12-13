На территории парка Горького в Москве произошел пожар
На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка. Причина возгорания пока неизвестна.
© Видео: Подсмотрено в Москве, Московские новости, "ВКонтакте" © Фото: Подсмотрено в Москве, Московские новости, "ВКонтакте"
На территории Парка Горького в Москве произошел пожар. Эту информацию «Звезде» подтвердили в МЧС.
В экстренной службе уточнили, что возгорание происходит в отдельно стоящем ангаре. Площадь пока неизвестна. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
По данным РИА Новости, в Парк Горького прибыли уже около 15 пожарных машин и одна машина скорой помощи. На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка.