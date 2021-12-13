Россияне смогут наблюдать максимальную активность звездопада Геминиды ночью 13 декабря

Один из сильнейших метеорных потоков Геминиды достигнет максимума своей активности в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что при ясной погоде ожидается до 120 метеоров в час. Также известно, что поток можно будет наблюдать из любой точки России.

Ранее астрофотограф из США Эндрю Маккарти опубликовал сверхдетальный снимок Солнца. На фото с разрешением 300 мегапикселей можно разглядеть детальное строение поверхности звезды.