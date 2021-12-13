В Кремле оценили слова Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа в ЕС

В Кремле надеются, что Россия и дальше сможет безупречно выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии о возможной остановке транзита топлива.

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», - сказал он, комментируя слова президента Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, в каком случае официальный Минск будет готов пойти на крайние меры и перекрыть транзит. В интервью турецкой телекомпании TRT Лукашенко признался, что пойдет на этот шаг, если санкции ЕС поставят Белоруссию в чрезвычайное положение.

В начале декабря представитель Кремля уже комментировал вероятность перекрытия Минском транзита. Тогда Песков отметил, что белорусские власти оказались под беспрецедентным давлением, что может привести к жесткой ответной реакции.