В стране и мире Владимира Кириенко назначили гендиректором VK Роман Захаров На этом посту Кириенко сменит Бориса Добродеева, который занимал данную должность с 2016 года. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Владимир Кириенко стал генеральным директором VK. За это назначение единогласно проголосовал совет директоров компании. «VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании. На этом посту Кириенко сменит Бориса Добродеева, который занимал данную должность с 2016 года. Владимир Кириенко является опытным антикризисным менеджером, которому не чужда IT-сфера. С 2016 года он отвечал за развитие сети дата-центров «Ростелекома», цифровую трансформацию холдинга, а также за проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink. С момента, когда Кириенко пришел работать в «Ростелеком», выручка корпорации выросла в полтора раза - с 300 до 545 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Помимо этого, он перестроил работу компании таким образом, что свыше 50% доходов от общей выручки стали приносить именно цифровые сервисы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика