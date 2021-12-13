Армия «Искандеры» нанесли удар по целям «противника» в Забайкалье Военнослужащие нанесли групповые и одиночные удары по важным объектам на расстоянии до 300 километров. Пуски выполнялись электронным способом. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Расчеты ОТРК «Искандер-М» провели тренировку по нанесению ракетных ударов в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. «Расчеты ОТРК совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный позиционный район, где заняли позиции, провели мероприятия всестороннего обеспечения и взаимодействия, а также выполнили задачи по перегрузке ракет и подготовке оборудования», - говорится в сообщении. Военнослужащие нанесли групповые и одиночные удары по важным объектам и целям на расстоянии до 300 километров. Пуски выполнялись электронным способом. Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. «Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика