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«Искандеры» нанесли удар по целям «противника» в Забайкалье

11:39 13.12.2021
Военнослужащие нанесли групповые и одиночные удары по важным объектам на расстоянии до 300 километров. Пуски выполнялись электронным способом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчеты ОТРК «Искандер-М» провели тренировку по нанесению ракетных ударов в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Расчеты ОТРК совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный позиционный район, где заняли позиции, провели мероприятия всестороннего обеспечения и взаимодействия, а также  выполнили задачи по перегрузке ракет и подготовке оборудования», - говорится в сообщении.

Военнослужащие нанесли групповые и одиночные удары по важным объектам и целям на расстоянии до 300 километров. Пуски выполнялись электронным способом.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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