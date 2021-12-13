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Воздушная разведка: под Смоленском прошли командирские полеты Су-24МР

10:29 13.12.2021
Летчики отточили навыки взлета, посадки и полета по маршруту, а также выполнили воздушную разведку и учебную аэрофотосъемку местности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командирские полеты в эскадрилье самолетов-разведчиков Западного округа прошли под Смоленском. Фронтовые Су-24МР поднимались в небо и днем, и ночью.

Летчики отточили навыки взлета, посадки и полета по маршруту, а также выполнили воздушную разведку и учебную аэро-фотосъемку местности. В паре с Су-24МР работали специализированные самолеты Ан-30Б, созданные на базе пассажирского Ан-24.

Практическая дальность в 1200 километров позволяют экипажам вести наблюдение не только в приграничной полосе, но и в глубоком тылу вероятного противника.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Андрей Работнов

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