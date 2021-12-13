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Неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области

Светлана Иванова
10:15 13.12.2021
В результате инцидента пострадали пятеро охранников.
Неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области
© Фото: Sean Patrick, Pexels
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Возле ночного клуба в Курской области произошла стрельба. По информации регионального отделения МВД, в результате происшествия ранения получили пятеро охранников. Пострадавшие госпитализированы. Данных об их состоянии пока нет.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 декабря. Около 23 часов о стрельбе сообщили в полицию.

По данным ведомства, в результате словесного конфликта при входе в заведение неизвестный молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. Подозреваемый скрылся с места происшествия, передает РИА Новости.

Сейчас ведется спецоперация по задержанию злоумышленника. Ищут также автомобиль, на котором, подозреваемый предположительно мог скрыться с места инцидента. Работа клуба приостановлена на время работы следственно-оперативной группы.

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