Снежный апокалипсис: опубликованы кадры мощного циклона в Приморье

Мощный циклон обрушился на столицу Приморского края - Владивосток. «Звезда» публикует кадры разгула стихии. На записи видно, что в городе бушует метель: плотная вуаль снежинок, подгоняемая сильным ветром, быстро и хаотично кружит в воздухе, разрезая утренние сумерки, в том время как автомобилисты вынуждены выкапывать свои машины из-под плотного снежного покрова.

Специалисты Примгидромета, в свою очередь, сообщают, что была зафиксирована самая высокая для Владивостока скорость ветра за все время наблюдений.

«За период влияния циклона на Приморье в крае прошли сильные, местами очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, и только на восточном побережье в виде дождя, дождя со снегом... Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 метров в секунду, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра в этот день, достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году», - сказано в сообщении приморских синоптиков в Instagram.

Отмечается, что циклон принес во многие районы края месячную норму осадков. Самый большой объем осадков зафиксирован в селе Хороль, где выпало 130% от месячной нормы, селе Ольга, где отмечено 126%, и в селе Барабаш, где выпал 121% от месячной нормы.

Во Владивосток циклон принес 24 миллиметра осадков, что составило 77% от месячной нормы.