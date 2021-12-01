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Снежный апокалипсис: опубликованы кадры мощного циклона в Приморье

Роман Захаров
03:10 01.12.2021
Во Владивостоке во время циклона метеорологи зафиксировали рекордную для города скорость ветра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мощный циклон обрушился на столицу Приморского края - Владивосток. «Звезда» публикует кадры разгула стихии. На записи видно, что в городе бушует метель: плотная вуаль снежинок, подгоняемая сильным ветром, быстро и хаотично кружит в воздухе, разрезая утренние сумерки, в том время как автомобилисты вынуждены выкапывать свои машины из-под плотного снежного покрова.

Специалисты Примгидромета, в свою очередь, сообщают, что была зафиксирована самая высокая для Владивостока скорость ветра за все время наблюдений.

«За период влияния циклона на Приморье в крае прошли сильные, местами очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, и только на восточном побережье в виде дождя, дождя со снегом... Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 метров в секунду, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра в этот день, достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году», - сказано в сообщении приморских синоптиков в Instagram.

Отмечается, что циклон принес во многие районы края месячную норму осадков. Самый большой объем осадков зафиксирован в селе Хороль, где выпало 130% от месячной нормы, селе Ольга, где отмечено 126%, и в селе Барабаш, где выпал 121% от месячной нормы.

Во Владивосток циклон принес 24 миллиметра осадков, что составило 77% от месячной нормы.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Согласно информации от метеорологов, в среду, 1 декабря, в Приморье погоду определяет тыловая часть циклона. В течение дня в регионе местами будет идти небольшой и умеренный снег, на севере снегопад может быть сильным. В отдельных районах ожидаются гололедные явления и метель. Будет дуть северо-западный ветер, температура воздуха в разных частях края будет колебаться в пределах от минус 12 до плюс одного градуса.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 33 и более метров в секунду считается ураганом. Он может провоцировать огромные разрушения, серьезные повреждения зданий, вырывать деревья с корнями, уничтожать растительность.

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