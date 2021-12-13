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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР оказание помощи в борьбе с COVID-19

Майя Мусиенко
00:51 13.12.2021
Министры рассмотрели несколько вариантов доставки в республику российских специалистов и лаборатории.
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР оказание помощи в борьбе с COVID-19
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров с коллегой Наледи Пандор, возглавляющей МИД ЮАР, в ходе телефонного разговора обсудили оказание РФ помощи республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне спецборт МЧС РФ с мобильной лабораторией Роспотребнадзора, а также вирусологами, эпидемиологами и другими специалистами вылетел из Волгограда в Южно-Африканскую Республику.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился коронавирусом. На время самоизоляции он передал полномочия вице-главе страны Дэвиду Мабузе.

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