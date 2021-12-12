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«Испытание на птицестойкость»: замедленные кадры выстрела тушкой птицы по фонарю Су-57

Егор Левин
10:45 12.12.2021
Сформированный по определенным правилам «снаряд» проталкивают до основания ствола пневматической пушки и производят выстрел - птица врезается в стекло на полной скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В отличие от экспериментальных ударов кувалдой, профессиональное испытание фонаря истребителя Су-57 на прочность заключается в выстреле в него из пушки уже не стеклянной бутылью. Специалисты называют опыт «испытанием на птицестойкость».

«При проведении таких испытаний используется птица строго регламентированным весом. Она упаковывается, перевязывается скотчем и всовывается в соответствующий пыж, который подходит по диаметру пушке», - рассказал «Военной приемке» инженер испытательной станции ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Сергей Галелюк.

Далее «снаряд» проталкивается до основания ствола и производится выстрел. Птица врезается на полной скорости в фонарь самолета. На кадрах замедленной съемки видно, как он изгибается и вибрирует после удара.

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