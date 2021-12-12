Без «эффекта лампочки»: в ОНПП «Технология» раскрыли секрет глубокого рубинового цвета кремлевских звезд

Еще одно неожиданное применение особо прочного стекла - звезды Кремля. Они сделаны из силикатного стекла с использованием трехслойной композиции. Об этом ведущему программы «Военная приемка» рассказал директор НПК «Стекло» ОНПП «Техонология» имени А.Г. Ромашина Дмитрий Петрачков.

По его словам, чтобы получить итоговый результат, в печах варили три вида разного стекла, которые затем вырабатывали строго послойно.

«Лента стекла одного, второго и третьего цвета для создания эффекта рубиновых звезд. Чтобы не было эффекта лампочки», - пояснил Петрачков.

Он уточнил, что обычное однослойное и одноцветное стекло дает «эффект лампочки» - отсутствие глубины цвета и сильную прозрачность.

Может показаться, что кремлевские звезды - триплекс, но это не так. Суть технологии не в наслоении, а в смешении трех разных стекол, дающих необходимый эффект исключительно в процессе выработки.

«Просто эту стекломассу одну на другую, и она получается сэндвичем, единым пирогом», - сказал Петрачков.

Соответственно, такие звезды получаются довольно хрупкими, и разбить их можно, по сути, чем угодно. Но на той высоте, на которой они расположены, опасности нет - птицы там летают, но в звезды они не врезаются, да и скорости у них не те.

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