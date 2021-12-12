Золотая «маска»: как дорогостоящее защитное покрытие стекол не дает самолету А-50 стать летающей «СВЧ-печью»

Стекла кабины самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 покрыты золотом. И это не иносказание: золотой слой необходим, чтобы защитить экипаж борта от воздействия установленного на нем локатора, который фактически работает как большая микроволновая печь.

«Самолет обладает мощной радиолокационной станцией, от которой идет излучение, направленное в разные стороны. Часть него попадает и на элементы конструкции самолета. Соответственно, золотые стекла - это борьба с радиолокационным излучением», - рассказал «Военной приемке» заместитель командира эскадрильи на самолетах А-50 Валерий Боровиков.

Пленка, покрывающая стекла А-50, действительно содержит в себе самое настоящее золото. Ее толщина позволяет стеклу оставаться прозрачным или полупрозрачным, но при этом защищать экипаж. Начальник научно-исследовательской лаборатории ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Олег Просовский ответил на вопрос «приемки» о том, сколько именно золота на это уходит, если измерять его в ювелирных украшениях.

«Я думаю, что кольца три», - сказал он.

Начальник лаборатории также рассказал о том, что происходило бы с летчиками, если бы защитного слоя не существовало.

«Летали бы пилоты только с очень хорошими и здоровыми зубами. Это - СВЧ-печка. Напряженность магнитного излучения такова, что металлические детали начинают разогреваться. Пилоты жаловались на дискомфорт, на ожог десен», - рассказал Просовский.

Золото отражает вредное излучение. Плюс, в отличие от других материалов, оно не окисляется, а равно, не теряет своих свойств. Нанесение таких тонких слоев - целая наука.

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