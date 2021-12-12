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Невидимый заслон: в лаборатории ОНПП «Технология» рассказали о защитных слоях на фонарях российских истребителей

Егор Левин
13:05 12.12.2021
Задача использовать особые слои на бронестеклах была поставлена еще в 2006 году, после того, как стало известно об аналогичном опыте американской стороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Фонари российских боевых истребителей, помимо особой собственной ударопрочности, для еще большего защитного эффекта покрывают слоями различных материалов. «Военная приемка» побеседовала с начальником научно-исследовательской лаборатории ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Олегом Просовским, который рассказал об этом все в подробностях.

Он поделился, что задача использовать особые слои на бронестеклах была поставлена еще в 2006 году. Один из вариантов - теплозащитное покрытие, которое впервые использовали на своих самолетах американцы.

«Был случай, когда при катапультировании у летчиков оборвались ремни, привязывающие их к креслу катапульты. В результате воздействия ультрафиолетового излучения ремни потеряли прочность, и возникла нештатная ситуация. Пластик имеет недостаток - под воздействием ультрафиолета он теряет прочность. А специальное покрытие снижает его воздействие в 3-5 раз», - рассказал Просовский.

Летчик под фонарем с теплозащитным покрытием оказывается будто «в тени», даже если летит под солнцем в чистом небе. Оно также снижает и радиолокационную заметность. По словам Просовского, покрытие составом одного только фонаря снижает заметность всего самолета на 30%.

Нанесение покрытия производится в специальном помещении, допуск в которую возможен только в защитных костюмах. Толщина напыления - всего несколько атомов. Это - классические нанотехнологии.

Стрельба из пушки, попытка разбить фонарь Су-57 и секрет кремлевских звезд - все это смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. Прозрачная броня», главный герой которой - стекло. Но не просто стекло, а самые необычные и прочные его виды. Зрители телеканала «Звезда» увидят, как на него наносят почти невидимое покрытие, способное растопить лед и защитить человека от вредных излучений. И узнают, зачем стекло кабины пилота самолета-разведчика А-50 покрывают золотом, а главное, сколько для этого нужно обручальных колец. Смотрите на сайте телеканала, на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.

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