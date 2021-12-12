Оливейра выиграл бой с Порье на турнире UFC 269

На турнире UFC 269 в Лас-Вегасе бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил пояс чемпиона в легком весе.

В первом раунде инициативу в поединке захватил Порье. Он активно наносил удары, едва не отправив соперника в нокаут. Однако Оливейра смог сдержать соперника. Завершился поединок удушающим приемом со стороны бразильца.

Бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил бразильца Чарльза Оливейра с победой.



«Мои поздравления, чемпион, ты это заслужил», - написал Нурмагомедов.

Ранее россиянин Петр Ян завоевал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ему удалось получить соответствующий титул благодаря победе в пятираундовом поединке с американским бойцом Кори Сэндхагеном.