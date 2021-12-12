Стекло против кувалды: опубликованы кадры жестких испытаний фонаря новейшего истребителя Су-57

Одно из главных испытаний, которым автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров подверг фонарь новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 - удары кувалдой. Он создан из высокотехнологичного ударопрочного и гибкого стекла, поэтому по-настоящему навредить ему становится очень трудно.

Сначала Егоров бил фонарь небольшой резиновой кувалдой, затем - обычным металлическим молотком. Ни то, ни другое не смогло никак навредить фонарю, и он остался целым. На поверхности стекла остались отметины, но на его качество и, тем более, функциональность они никак не повлияли.

Следующей в ход пошла большая металлическая кувалда. Но и она не деформировала фонарь. В споре с кувалдой он оказался сильнее - она отскакивала от боевого стекла, как от стенки горох. Трещин и сколов на нем не появилось, видимость также не изменилась.

Но в завершении испытания фонарь подвергли наезду автомобилем. Но полноразмерный только отпружинил бы при этом, поэтому специалисты изготовили уменьшенную копию с теми же защитными качествами. Чтобы продемонстрировать, что фонарь способен выдержать такую нагрузку, под него подложили горлышко стеклянной бутылки, и машина начала движение.

Полностью проехав по мини-фонарю, колесо вдребезги размозжило часть бутылки, но накрывшее ее сверху бронестекло осталось полностью невредимым. Горлышко же превратилось просто в стеклянную пыль.

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