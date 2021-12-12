«Морщинистая» броня: опубликованы кадры испытаний лобовых стекол локомотивов глазами машиниста

Одна из областей применения особо прочных противоударных стекол - железнодорожная, а, в частности, защита машинистов локомотивов от случайного внешнего воздействия. Чтобы проверить его соответствующие качества, стекло подвергают «обстрелу» стеклянными бутылками.

Инженер испытательной станции ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Сергей Галелюк продемонстрировал команде «Военной приемки», как происходят такие испытания. Он отметил, что давление, с которым выстреливает специальная пневматическая пушка, невелико, но общий объем используемого воздуха - совсем наоборот.

«Давление - не очень большое, порядка 1,5 атмосфер. Дело в том, что мы “стреляем” очень большим объемом воздуха, каждый из баллонов - 400 литров и еще примерно 100 литров занимает сам ствол. 900 литров воздуха вылетит одномоментно», - поделился он.

Скорость выстрела - 240 километров в час, что в 2 раза быстрее скорости локомотива. Максимум скорости установки - 1250 километров в час.

Лобовое стекло условного БАМовского локомотива, которое могло оказаться на месте испытываемого, ничуть не пострадало. С внешней стороны оно покрылось множеством растрескавшихся «морщин», но изнутри осталось девственно чистым. А значит, машинист жив и здоров.

«Испытания считаются успешными, если не произошло проникновения снаряда внутрь кабины. Растрескивание и, более того, осыпание осколков внутрь кабины, допускается. В данном случае, этого не произошло», - прокомментировал результат Галелюк.

Лобовые стекла локомотивов - триплексные, клееные. Но существуют и однослойные стекла, способные держать сильный удар - полимерные. Как показали испытания, такие стекла также не подвержены внешнему воздействию: в случае с полимерами, на них нет даже трещин - остается лишь круглый стесанный след от донышка.

Стрельба из пушки, попытка разбить фонарь Су-57 и секрет кремлевских звезд - все это смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. Прозрачная броня», главный герой которой - стекло. Но не просто стекло, а самые необычные и прочные его виды. Зрители телеканала «Звезда» увидят, как на него наносят почти невидимое покрытие, способное растопить лед и защитить человека от вредных излучений. И узнают, зачем стекло кабины пилота самолета-разведчика А-50 покрывают золотом, а главное, сколько для этого нужно обручальных колец. Смотрите на сайте телеканала, на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.