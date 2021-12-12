Большегруз опрокинулся на дорогу и загорелся на трассе в Емельяновском районе

В Красноярском крае в Емельяновском районе перевернулась фура. Очевидцы сняли видео с места происшествия.



На кадрах видно, как горит перевернутый большегруз на дороге. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

По предварительной информации, пострадавших нет, на автодороге организовано реверсивное движение.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля и большегруза на 115 км дороги М-3 «Украина» под Калугой. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля.