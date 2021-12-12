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Журналист заявил, что «Северный поток - 2» поставил в тупик главу МИД Германии

Майя Мусиенко
05:36 12.12.2021
Политик неоднократно высказывалась против строительства газопровода.
Журналист заявил, что «Северный поток - 2» поставил в тупик главу МИД Германии
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Министр иностранных дел Германии и сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок оказалась в безвыходном положении из-за позиции по газопроводу «Северный поток – 2». Такое мнение высказал политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

По его словам, политик в качестве представителя «Зеленых» выступала против строительства газопровода.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», – пишет журналист в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Обозреватель подчеркнул, что сейчас, когда Бербок занимает пост главы внешнеполитического ведомства,  ей нередко напоминают о прежней позиции.

Ранее сообщалось, что правительство Германии призывает Конгресс США отказаться от введения санкций против газопровода «Северный поток – 2», поскольку рестрикции могут ослабить доверие к американской стороне.

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