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Семь сирийских военных погибли из-за обстрелов боевиков в ноябре

23:59 01.12.2021
Также известно, что еще 24 военнослужащих получили ранения.
Семь сирийских военных погибли из-за обстрелов боевиков в ноябре
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress
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В результате обстрелов боевиков с территории идлибской зоны деэскалации погибли семь сирийских военнослужащих в ноябре 2021 года. Уточняется, что шесть из них стали жертвами снайперского огня боевиков. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме этого, ранения получили 24 военнослужащих ВС САР, 14 из них были ранены выстрелами снайперов. Всего за ноябрь было зафиксировано 258 обстрелов со стороны террористов по правительственным силам с территории идлибской зоны деэскалации. 

Боевиками был произведен минометный обстрел 163 раза, также из артиллерийских орудий и установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) - 47 раз. В остальных случаях применялось стрелковое оружие.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Материал подготовили: Кира Тило, Юрий Хведчин

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