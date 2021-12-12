Телемост с Путиным и Макроном ожидается на следующей неделе

На следующей неделе ожидается телемост с участием президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона. На данный момент точная дата мероприятия и темы, которые будут обсуждать главы двух стран, не сообщаются.

«Ожидается, на неделе Путин и Макрон могут провести телемост», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Макрон сообщил, что состоявшимся разговором с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден показал, что в целом такой диалог необходим. Французский лидер выразил мысль, что только таким образом можно гарантировать сохранение суверенитета Украине, мир в Европе и стабильность на всем европейском континенте.