В РФ выявили 29 929 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2862), Московской области (2040) и в Санкт-Петербурге (2012). Меньше всего - в Республике Калмыкия (17 случаев), Ненецком автономном округе (12 случаев) и Чукотском автономном округе (5 случаев).

Ранее эксперты заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире. Заболеваемость по всему миру снижается второй месяц подряд. В октябре этого года на планете выявили 12,9 миллиона случаев заражения инфекцией. Это почти на три миллиона меньше, чем в сентябре, заявили эксперты ТАСС.