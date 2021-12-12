Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Здесь рады российскому флагу»: военнослужащие РФ оказывают поддержку сирийцам в борьбе с боевиками

Игорь Лапик
12:01 12.12.2021
Воздушно-космические силы России совместно с правительственными войсками Сирии продолжают рейды по ликвидации террористов. Одновременно с этим оказывается помощь в возвращении к мирной жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Колонна бронеавтомобилей российской военной полиции с турецкими военными проводит совместное патрулирование стратегически важной трассы в районе сирийско-турецкой границы в провинции Хасеке. Российские «Тигры», «Тайфун», БТР-82А и четыре турецких бронемашины «Кирпи» проходят  по заданному маршруту. Все участники совместного конвоя чувствуют себя уверенно, с воздуха их прикрывают ударный Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-штурмовой Ми-8.

Хоть дорога и грунтовая, но имеет большое значение для местных жителей. Она связывает десятки населенных пунктов. Раньше тут орудовали вооруженные банды. Сейчас спокойно, в том числе благодаря работе российско-турецкого патруля.

«Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории. Дети машут руками, родители - это в основном женщины, также с детьми выходят, машут руками. Выражают свое приветствие российскому флагу», - рассказал старший колонны российско-турецкого патрулирования Андрей Чипизубов.

Пока наши «красные береты» патрулируют приграничье, военные медики отряда спецназначения неподалеку - в Камышли - проводят учения, чтобы быть в полной готовности к спасению раненых. Прямо с передовой бронеавтомобиль «Линза» доставил несколько условно пострадавших.

Красная краска на бинтах, а на лице раненого накрашены синяки. Сделано все, чтобы учения прошли максимально реалистично. И даже военную форму режут по-настоящему, чтобы добраться до  раны.

Учебная операция практически как настоящая. На теле условного раненого различные датчики и аппарат Елизарова. Хирурги просят бойца не пугаться и имитируют работу медицинского сверла возле плеча. В полевых условиях медики должны успеть оказать помощь за 60 минут. Это правило «Золотого часа», когда шансы на выживание раненого гораздо выше.

«Была выполнена остановка кровотечения, с пластикой артерии и наложен аппарат АКСТ-1 на плечевую кость. В последующем данный военнослужащий будет эвакуирован в медучреждение уже центрального типа», - рассказал начальник хирургического отделения Медицинского отряда спецназначения направления «Восток» Александр Захаров

В Сирии тем временем проходят другие учения - практически настоящий бой, но без реального противника. В учебную атаку на высоту, занятую условными боевиками, идет батальон сирийской армии.

В ход идут автоматы, пулеметы, гранатометы. Наступающих, помимо танков, прикрывают боевые машины пехоты и знакомые всем по кадрам сирийской войны пикапы со спаренной зенитной установкой.

Подразделение пехоты почти полностью состоит из новобранцев, добровольно поступивших на службу. «Учебка» для них длилась всего три месяца. Но каких! Подготовка ведется при содействии российских военных советников по принципу «ведра пота» на полигоне - ни капли крови в бою.

«Цель учений - проверить слаженность батальона, приданных и поддерживающих сил и средств в наступательном бою. А также проверить управление командира батальона в ходе наступательного боя. Мотивация высокая, желание защищать свою Родину присутствует, готовы выполнить любую поставленную боевую задачу», - сообщил российский военный советник Александр.

Наши инструкторы вместе с сирийскими командирами внимательно следят за учебным полем боя, делают пометки на полях. Сегодня оценка батальона - «хорошо». Значит есть, что скорректировать. Опыт, полученный здесь, поможет солдатам в реальном бою. После курса обучения их направят в бригады на линию обороны возле «Идлибской зоны», где противник всего в нескольких километрах.

Материал подготовили: Аркадий Украинский и Алексей Курильченко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:29 В стране и мире
Песков назвал «не терпящим разночтений» тон переговоров Путина и Байдена
11:54 В стране и мире
Страны G7 призвали Россию к переговорам с Украиной
12:21 В стране и мире
Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с юбилеем
12:01 Армия
Видео
«Здесь рады российскому флагу»: военнослужащие РФ оказывают поддержку сирийцам в борьбе с боевиками
11:35 В стране и мире
Видео
Сноубордист попал в лавину в горах под Красноярском: видео
Популярное
Оливейра выиграл бой с Порье на турнире UFC 269
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.