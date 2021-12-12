«Здесь рады российскому флагу»: военнослужащие РФ оказывают поддержку сирийцам в борьбе с боевиками

Колонна бронеавтомобилей российской военной полиции с турецкими военными проводит совместное патрулирование стратегически важной трассы в районе сирийско-турецкой границы в провинции Хасеке. Российские «Тигры», «Тайфун», БТР-82А и четыре турецких бронемашины «Кирпи» проходят по заданному маршруту. Все участники совместного конвоя чувствуют себя уверенно, с воздуха их прикрывают ударный Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-штурмовой Ми-8.

Хоть дорога и грунтовая, но имеет большое значение для местных жителей. Она связывает десятки населенных пунктов. Раньше тут орудовали вооруженные банды. Сейчас спокойно, в том числе благодаря работе российско-турецкого патруля.

«Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории. Дети машут руками, родители - это в основном женщины, также с детьми выходят, машут руками. Выражают свое приветствие российскому флагу», - рассказал старший колонны российско-турецкого патрулирования Андрей Чипизубов.

Пока наши «красные береты» патрулируют приграничье, военные медики отряда спецназначения неподалеку - в Камышли - проводят учения, чтобы быть в полной готовности к спасению раненых. Прямо с передовой бронеавтомобиль «Линза» доставил несколько условно пострадавших.

Красная краска на бинтах, а на лице раненого накрашены синяки. Сделано все, чтобы учения прошли максимально реалистично. И даже военную форму режут по-настоящему, чтобы добраться до раны.

Учебная операция практически как настоящая. На теле условного раненого различные датчики и аппарат Елизарова. Хирурги просят бойца не пугаться и имитируют работу медицинского сверла возле плеча. В полевых условиях медики должны успеть оказать помощь за 60 минут. Это правило «Золотого часа», когда шансы на выживание раненого гораздо выше.

«Была выполнена остановка кровотечения, с пластикой артерии и наложен аппарат АКСТ-1 на плечевую кость. В последующем данный военнослужащий будет эвакуирован в медучреждение уже центрального типа», - рассказал начальник хирургического отделения Медицинского отряда спецназначения направления «Восток» Александр Захаров

В Сирии тем временем проходят другие учения - практически настоящий бой, но без реального противника. В учебную атаку на высоту, занятую условными боевиками, идет батальон сирийской армии.

В ход идут автоматы, пулеметы, гранатометы. Наступающих, помимо танков, прикрывают боевые машины пехоты и знакомые всем по кадрам сирийской войны пикапы со спаренной зенитной установкой.

Подразделение пехоты почти полностью состоит из новобранцев, добровольно поступивших на службу. «Учебка» для них длилась всего три месяца. Но каких! Подготовка ведется при содействии российских военных советников по принципу «ведра пота» на полигоне - ни капли крови в бою.

«Цель учений - проверить слаженность батальона, приданных и поддерживающих сил и средств в наступательном бою. А также проверить управление командира батальона в ходе наступательного боя. Мотивация высокая, желание защищать свою Родину присутствует, готовы выполнить любую поставленную боевую задачу», - сообщил российский военный советник Александр.

Наши инструкторы вместе с сирийскими командирами внимательно следят за учебным полем боя, делают пометки на полях. Сегодня оценка батальона - «хорошо». Значит есть, что скорректировать. Опыт, полученный здесь, поможет солдатам в реальном бою. После курса обучения их направят в бригады на линию обороны возле «Идлибской зоны», где противник всего в нескольких километрах.

Материал подготовили: Аркадий Украинский и Алексей Курильченко