Сердце «Ночного охотника»: обновленные двигатели для российских вертолетов вышли на испытания

Звено «Ночных охотников» словно под прикрытием в снежной пелене уходит на очередное задание. Ударные вертолеты Ми-28 стремительно набирают высоту и скорость. Экипажи армейской авиации полка Западного военного округа попеременно отрабатывают атаку воздушных целей. Боевые машины закладывают вираж за виражом. Вертолету Юрия Могильницкого всего пару лет, как с конвейера. Он оснащен модернизированным двигателем и новейшей автоматикой.

«Самое главное, что это позволяет безопасно выполнять полет при отказе одного двигателя. Также позволяет выполнить весь спектр задач в любых погодных условиях, днем и ночью», - рассказал командир вертолетного звена Юрий Могильницкий.

А вместо сердца пламенный мотор. Тот самый. Неприхотливый и невероятно живучий. На испытательном стенде - сердце «Ночного охотника». Такие силовые установки приходят на смену двигателям, которые установлены на произведенных раньше вертолетах семейства Миля и Камова. Это и «воздушные трудяги» - многоцелевые транспортники Ми-8, и те же разведывательно-ударные «Аллигаторы» - вертолеты Ка-52.

Каждый двигатель проходит два этапа испытания. После первого его разберут на детали и проверят на отсутствие дефектов. Потом заново соберут и испытают повторно. Эту работу автоматике пока не доверяют. Исключительно ручной труд. Слишком высока ответственность. Легенда отечественного авиапрома - завод «Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации - единственное в стране предприятие, где наладили серийный выпуск новейших двигателей.

«Двигатель с противопомпажной защитой. Двигатель, который не захлебнется во время полета после пуска ракеты от выхлопных газов ракеты. Это двигатель, который предназначен именно для боевой вертолетной авиации», - рассказал директор производства АО «ОК-Климов» Алексей Родионов.

За безопасность при различных отказах и неустойчивой работе двигателя отвечает новейший блок автоматического управления и контроля. Такой компактный процессор - мозг двигателя. Его испытывали на прочность в самых разных экстремальных условиях.

«На вибрационные воздействия, удары, влажность, температурные воздействия, вплоть до специфических, таких как соляной морской туман, воздействие пыли, песка», - рассказал заместитель главного конструктора дирекции программы САУ АО «ОК- Климов» Андрей Удодов.

Кроме разработки и производства авиамоторов нового поколения, здесь также продлевают жизнь вертолетным двигателям. Гособоронзаказ этого года здесь выполнили досрочно.

Материал подготовили: Аркадий Украинский и Алексей Курильченко