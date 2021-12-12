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«Терминаторы в бою»: как проходит боевая подготовка экипажей первой в Сухопутных войсках роты на БМПТ

Анатолий Бородкин
10:55 12.12.2021
Пока танки идут вперед, занимая новые рубежи, экипажи «Терминаторов» нейтрализуют оставшиеся огневые точки: минометные и гранатометные расчеты, пулеметные гнезда, мобильные группы противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Уральской танковой дивизии в Челябинской области к боевой подготовке приступили экипажи первой в Сухопутных войсках роты огневой поддержки на боевых машинах поддержки танков.

Танковый взвод на машинах Т-72 устремился в прорыв. Огневую поддержку танкистам оказали экипажи «Терминаторов». Вооружение боевых машин поддержки танков позволяет это делать.

На вооружении БМПТ – сдвоенная 30-миллиметровая пушка, четыре противотанковых управляемых ракеты, пулемет, два автоматических  гранатомета. С таким арсеналом новинка Уралвагонзавода вместе с танками способна противостоять контратакам тяжелой техники неприятеля, вклиниваться в его районы обороны и опорные пункты. Но главная задача «Терминаторов» во время атаки или смены позиций танкистов - зачищать фланги от вражеских мотострелков и гранатометчиков.

Пока танки шли вперед, занимая новые рубежи, экипажи «Терминаторов» нейтрализовали оставшиеся огневые точки: минометные и гранатометные расчеты, пулеметные гнезда, мобильные группы противника. При этом БМПТ могут выполнять задачи на расстоянии полутора-двух километров от места, где ведут бой танкисты. Скорость и проходимость машин это позволяют.

Чтобы добраться по бездорожью в указанный разведчиками район, нейтрализовать мобильные группы противника и вернуться на исходную экипажам дается менее получаса. «Терминаторы» укладываются в этот срок.

Командир первой в Вооруженных силах штатной роты БМПТ Владислав Сорокин отметил существенные отличия в задачах подразделений «Терминаторов» и БМП. Последние - прежде всего средство транспортировки личного состава. А «Терминаторы» действуют в бою вместе с танками, обеспечивая их максимально быстрое продвижение на участках прорыва, и последующий переход в наступление мотострелков. БМПТ универсальна в управлении.

«Скорость она набирает быстрее. Где-то в моментах она маневреннее, и переобучение танкистов - соответственно, механиков-водителей - никаких проблемных вопросов не создавало при переобучении на данный вид образца техники», - рассказал командир роты огневой поддержки Владислав Сорокин.

Кроме насыщенной программы боевой подготовки в зимний период обучения, овладения всеми боевыми возможностями БМПТ и арсеналом их  вооружения, взаимодействия с танкистами, разведкой и мотострелками у роты «Терминаторов» в новом году будет еще одна ответственная и почетная задача. В День Победы БМПТ пройдут по Красной площади вместе со своими легендарными прадедами – танками Т-34, также собранными на Урале.


Материал подготовили: Аркадий Украинский, Кира Карон

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