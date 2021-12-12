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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Кира Тило
00:20 12.12.2021
Высший нормативный правовой акт государства был принят в 1993 году.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Сегодня, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. Высший нормативный правовой акт государства был принят в 1993 году после проведения всенародного голосования.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили россиян с праздником.

«Мы рады поздравить всех россиян с Днем Конституции Российской Федерации! Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят пожалуй главный государственный документ, посвященный каждому россиянину», - отметил Шкаплеров.

Дубров добавил, что именно благодаря Конституции граждане РФ имеют равные права, могут получать образование, медицинскую помощь и поддержку государства.

«Благодаря этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы. Мы можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости. Можем пользоваться здравоохранением и материальными благами, защищать собственные права и права своих близких. Дорогие соотечественники, мы искренне поздравляем всех вас с этим особым днем!», - подчеркнул Дубров.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Конституцию, которые необходимы для дальнейшего развития России, как правового социального государства. Идею главы государства поддержали граждане страны: на общероссийском голосовании большинство россиян высказалось за внесение поправок в Основной закон, и 4 июля они вступили в силу.

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