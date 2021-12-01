В стране и мире Снежный шторм и километровые пробки: как в регионах страны справляются с непогодой Виктория Косогляденко Виктория Ивашечкина В Хабаровске военнослужащие освобождают от снежных завалов центральные улицы, остановки, школы и больницы. © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: Утро во Владивостоке начинается с лопатой в руке. Жители сами выходят на расчистку дворов. Коммунальные службы за ночь не успели. Один из подземных переходов города наполовину завален. Чтобы освободить проезжую часть, снег сгребают на пешеходные дорожки. Поэтому горожане ждут транспорт, стоя по колено в сугробах. За таким количеством снега с трудом угадываются остановки. А перед городскими лестницами предупреждающие таблички: «Осторожно, гололед» Он же и на проезжей части. А еще на взлетной полосе. Десятки рейсов задержаны по всей стране. Некоторые аэропорты отправляют самолеты на запасные аэродромы. Часами ожидают вылета пассажиры аэропорта Владивостока. Кто-то опаздывает на соревнования, кто-то на стыковочные рейсы. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В воздушной гавани Челябинска из-за обледенения полосы и сильного ветра самолет попросту сдуло со взлетной полосы. Борт без повреждений. Погода не пощадила и южную часть страны. В Сочи молния ударила прямо в электрический столб. После разряда провода искрились несколько минут. А потом загорелись. Сильно пострадала прибрежная зона. До самого Адлера. Пляжи просто не узнать - они завалены мусором и ветками. Сваи одного из местного кафе разрушил шторм. Высота волн доходила до четырех метров. Стихия накрывает многие регионы страны. И везде проявляется по-разному. В Крым после небольшой передышки, похоже, опять возвращается ветер. В Севастополе уже несколько дней перекрыт рейд даже внутри бухты. Морские трамвайчики и катера простаивают у причалов. А в открытое море из гавани не выходят ни грузовые, ни рыбацкие, ни военные корабли. Там сейчас опаснее всего. А Симферополе ночью шел снег, что для юга в это время нетипично. Под Санкт-Петербургом появилась пробка, которая уже успела прославиться на всю страну. Она измеряется не километрами. Сутками. Уже пошли третьи. На московском шоссе накануне забуксовали две фуры. Движение встало. И до сих пор парализовано. Чистить не успевают. А снегопад еще подсыпает. © eurasia.trade.vl, instagram Возмущаются не только автомобилисты. Пешеходы тоже.

Даже идут в волонтеры для уборки снега. В городских службах рук не хватает. В северной столице запустили пилотный проект, который призван помочь коммунальщикам. «Снежных помощников» уже набралось несколько десятков. Первые шестеро сегодня приступили к работе. Пока режим ЧС из-за погоды введен только в Хабаровске. На расчистку города брошены мотострелковые и инженерные соединения Восточного военного округа. Военнослужащие освобождают от снежных завалов центральные улицы, остановки, школы и больницы. Во всех остальных регионах, которые во власти стихии, действует экстренный режим. В повышенной готовности находятся все городские службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика