Снежный шторм и километровые пробки: как в регионах страны справляются с непогодой
В Хабаровске военнослужащие освобождают от снежных завалов центральные улицы, остановки, школы и больницы.
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Утро во Владивостоке начинается с лопатой в руке. Жители сами выходят на расчистку дворов. Коммунальные службы за ночь не успели. Один из подземных переходов города наполовину завален.
Чтобы освободить проезжую часть, снег сгребают на пешеходные дорожки. Поэтому горожане ждут транспорт, стоя по колено в сугробах. За таким количеством снега с трудом угадываются остановки. А перед городскими лестницами предупреждающие таблички: «Осторожно, гололед»
Он же и на проезжей части. А еще на взлетной полосе. Десятки рейсов задержаны по всей стране. Некоторые аэропорты отправляют самолеты на запасные аэродромы. Часами ожидают вылета пассажиры аэропорта Владивостока. Кто-то опаздывает на соревнования, кто-то на стыковочные рейсы.
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