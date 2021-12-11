Юбилей в небе: летчики на Урале встречают 80-летие гвардейского полка

Юбилей полка челябинские летчики отмечают на высоте пять тысяч метров. Скорость минимальная для их сверхзвуковых машин – 600 километров в час. Состоялись плановые занятия – сухая дозаправка в воздухе, без перекачки керосина.



Главная задача для экипажей при отработке этого элемента подготовки – безошибочно рассчитать траекторию полета и подвести к гиганту - летающему танкеру Ил-78 свой Су-34-й на расстояние в два десятков метров. А затем, на доли секунды резко увеличивая скорость, попасть штангой в шланг-конус. Зимний сезон дозаправок челябинские летчики начали вместе с экипажами дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31 из Перми.

Парные и одиночные подходы к танкеру, ложная, заведомо неудачная стыковка, сухая дозаправка и дозаправка с передачей горючего, в простых и сложных метеоусловиях – это далеко неполный список элементов, которые должны отработать экипажи и освоить молодые пилоты истребителей, разведчиков и бомбардировщиков до нового года, чтобы добиться полного взаимопонимания с летчиками самолета-заправщика.

Когда между многотонными машинами остается меньше пятидесяти метров, координация переходит оператору топливозаправщика. Его рабочее место – в хвосте Ил-78-го. Оператор в буквальном смысле - глаза и уши командира. С ювелирной точностью, до сантиметра, он обозначает экипажу пристыковывающейся машины параметры полета – скорость, высоту, угол наклона.

Смешанный авиаполк – одна из самых оснащенных современной техникой частей армии ВВС и ПВО Центрального округа. В 2018 году сюда начали поступать сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. 100-процентное поражение авиабомбами наземных мишеней – квадратов 10 на 10 метров – фирменный почерк челябинских летчиков. В этом году они впервые испытали свои машины, выполняя задачи истребителей.

«Впервые в этом году, что нехарактерно было для нашего полка, применяли ракеты "воздух-воздух", управляемые по воздушным мишеням. Успешно отработали, план выполнили полностью», - рассказал командир смешанного авиационного полка ЦВО Дмитрий Карнаухов.

Полеты на аэродроме Шагол не прекращаются при любой погоде, в любое время суток. Главная задача в новом учебном году, говорят опытные летчики, – обучение молодого пополнения. В 2020-м в полк пришло рекордное за последнее время число молодых лейтенантов. И самые способные из них уже скоро смогут осваивать дозаправку в воздухе, а не на тренажере.

Материал подготовили: Кира Карон, Михаил Долгов, Анатолий Бородкин