Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Юбилей в небе: летчики на Урале встречают 80-летие гвардейского полка

09:03 11.12.2021
Второй гвардейский смешанный авиаполк - один из самых оснащенных и боеспособных на Урале.
Юбилей в небе: летчики на Урале встречают 80-летие гвардейского полка
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Юбилей полка челябинские летчики отмечают на высоте пять тысяч метров. Скорость минимальная для их сверхзвуковых машин – 600 километров в час. Состоялись плановые занятия – сухая дозаправка в воздухе, без перекачки керосина.

Главная задача для экипажей при отработке этого элемента подготовки – безошибочно рассчитать траекторию полета и подвести к гиганту - летающему танкеру Ил-78 свой Су-34-й на расстояние в два десятков метров. А затем, на доли секунды резко увеличивая скорость, попасть штангой в шланг-конус. Зимний сезон дозаправок челябинские летчики начали вместе с экипажами дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31 из Перми.

Парные и одиночные подходы к танкеру, ложная, заведомо неудачная стыковка, сухая дозаправка и дозаправка с передачей горючего, в простых и сложных метеоусловиях – это далеко неполный список элементов, которые должны отработать экипажи и освоить молодые пилоты истребителей, разведчиков и бомбардировщиков до нового года, чтобы добиться полного взаимопонимания с летчиками самолета-заправщика.

Когда между многотонными машинами остается меньше пятидесяти метров, координация переходит оператору топливозаправщика. Его рабочее место – в хвосте Ил-78-го. Оператор в буквальном смысле - глаза и уши командира. С ювелирной точностью, до сантиметра, он обозначает экипажу пристыковывающейся машины параметры полета – скорость, высоту, угол наклона.

Смешанный авиаполк – одна из самых оснащенных современной техникой частей армии ВВС и ПВО Центрального округа. В 2018 году сюда начали поступать сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. 100-процентное поражение авиабомбами наземных мишеней – квадратов 10 на 10 метров – фирменный почерк челябинских летчиков. В этом году они впервые испытали свои машины, выполняя задачи истребителей.

«Впервые в этом году, что нехарактерно было для нашего полка, применяли ракеты "воздух-воздух", управляемые по воздушным мишеням. Успешно отработали, план выполнили полностью», - рассказал командир смешанного авиационного полка ЦВО Дмитрий Карнаухов.

Полеты на аэродроме Шагол не прекращаются при любой погоде, в любое время суток. Главная задача в новом учебном году, говорят опытные летчики,  – обучение молодого пополнения. В 2020-м в полк пришло рекордное за последнее время число молодых лейтенантов. И самые способные из них уже скоро смогут осваивать дозаправку в воздухе, а не на тренажере.

Материал подготовили: Кира Карон, Михаил Долгов, Анатолий Бородкин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:38 В стране и мире
Видео
В Шереметьево из-за разгерметизации экстренно сел самолет
08:13 В стране и мире
В США торнадо обрушилось на дом престарелых
07:52 В стране и мире
Bloomberg: Турция не заинтересована в конфликте с РФ ради Украины
06:20 В стране и мире
СМИ: три человека пострадали при обрушении на железном руднике в Кузбассе
05:13 В стране и мире
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.