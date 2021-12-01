СМИ: взрыв бомбы времен Второй мировой войны произошел в Мюнхене

В Мюнхене прогремел взрыв. Инцидент произошел на строительной площадке Deutsche Bahn, недалеко от вокзала. По предварительной информации, взорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны, пишет Bild.

«Во время бурения была задета авиабомба времен Второй мировой войны весом 250 килограммов. Обломки разлетелись на сотни метров. В настоящее время проводится обыск по всей территории», - приводит издание слова министра внутренних дел Иоахима Херрманна.

Инцидент случился недалеко от железнодорожных путей, поэтому движение поездов сейчас временно остановлено. Полиция оцепила территорию, за пределами контролируемой зоны опасности нет, уверяют стражи порядка. На месте работают десятки аварийно-спасательных бригад и многочисленные пожарные машины. Над территорией кружит вертолет.