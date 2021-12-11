В Бразилии спустя 9 лет вынесли приговор по делу о пожаре, унесшем жизни 242 человек

В Бразилии был вынесен обвинительный приговор в деле о пожаре, произошедшем на территории ночного клуба в городе Санта-Мария почти девять лет назад. Тогда в результате возгорания здания погибли 242 человека.

Судебное заседание длилось десять дней. Его итогом стало признание вины в случившейся трагедии за четырьмя подозреваемыми: двумя владельцами заведения, наказанием которых стали 22,5 и 19,5 года тюрьмы, вокалистом и помощником выступавшей в клубе группы, получивших по 18 лет заключения.

Пожар в клубе Kiss, унесший жизни огромного количества людей, случился 27 января 2013 из-за неправильного использования пиротехники. Помимо 242 жертв при возгорании пострадали 636 человек. Как указывает новостной портал G1, большая часть погибших были молодыми людьми в возрасте от 17 до 30 лет.