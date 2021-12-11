Автомобиль попал в ДТП и загорелся в центре Москвы

Утром в субботу, 11 декабря, на территории Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился в районе дома по адресу Петровка, 28.

Согласно информации столичного департамента транспорта, автомобиль, двигавшийся по улице, наехал на препятствие и загорелся. В настоящее время на месте случившегося работают оперативные службы.

Как уточняет Дептранс в Telegram-канале, движение на участке аварии в центре города не затруднено. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.