В России заработал бесплатный доступ к социально значимым сайтам
В России вступил в силу закон о предоставлении доступа к социально значимым сайтам без взимания платы. Согласно документу, отныне абоненты на безвозмездной основе получают услуги связи для доступа к сайтам, которые были внесены в список социально значимых (порядок определения таких ресурсов устанавливает правительство).
В список попали, в том числе, ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. По остальным сайтам решение будет принимать специальная комиссия кабмина. Сейчас в списке ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.
Напомним, критерии включения сайтов в реестр определило ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Инициатива проекта «Доступный интернет», предусматривающего бесплатный доступ по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам, принадлежит президенту России Владимиру Путину.