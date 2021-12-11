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Медведчук выступил за прямую закупку Украиной газа у РФ

Анна Берестовая
03:04 11.12.2021
Медведчук раскритиковал Киев за отказ от прямой закупки российского газа.
Медведчук выступил за прямую закупку Украиной газа у РФ
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук указал, что Киеву давно нужно было заключить прямые соглашения с РФ о поставке газа. Он отметил, что в настоящий момент страна все равно закупает российское топливо, только делает это с помощью посредников.

«Наша труба скоро превратится в музей металлолома», - заявил оппозиционер.

Политик выразил обеспокоенность по поводу возможного сценария, при котором транзит газа в Европу из Российской Федерации через украинскую территорию сократится или даже будет остановлен, из-за чего Украина останется без ресурса. Он обратил внимание, что какие-то другие близлежащие страны, такие как Польша или Словакия, не смогут помочь государству в такой ситуации, так как попросту не добывают газ.

«Где мы этот газ будем брать, где? На бирже в Дюссельдорфе?.. Сколько мы можем... дурить людей в плане того, что мы не покупаем российский газ?» - высказался Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Политик обозначил, что прямой контракт с РФ смог бы совершенно изменить ситуацию. По его мнению, в случае подписания такого контракта хотя бы в 2019 году стоимость газа сегодня была бы значительно ниже, чем имеющаяся.

Оппозиционер добавил, что не представляет, как страна сможет пережить зимнее время с нынешними ценами на газ. Зато в сложившейся ситуации, как заметил Медведчук , однозначно понятно, что возлагать ответственность за такое положение дел нужно на украинскую власть.

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