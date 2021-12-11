«Около 70 человек в день»: как военные врачи РФ помогают мирному населению в Сирии

У жителя сирийской провинции Эль-Кунейтра очень часто и сильно болит голова. И он, как никто другой, ждал приезда российских врачей в населенный пункт Кум-Эль-Висия на юго-западе страны. Ведь до ближайшей больницы далеко, и там всегда огромные очереди, а сегодня помощь пришла прямо домой.

Наши медики без перерыва ведут прием больных целый день. За это время удается помочь множеству пациентов. В основном, идут мужчины. Проблемы со здоровьем у сирийцев такие же, как у всех: травмы, кожные недуги, болезни внутренних органов, простуда. И к каждому нужен особый подход. Трудности перевода, как обычно, компенсируются языком жестов.

Как рассказал журналистам один из работающих в САР врачей Роман Романов, за один рабочий день удается принять около 70 человек с разными жалобами.

«Дети, взрослые, старики. Патологии самые разнообразные, от простудных заболеваний до онкологических. Всем стараемся оказать медицинскую помощь, консультацию. В отдельных случаях помогаем в оформлении направления в местные больницы», - объяснил медик.

Город Кум-Эль-Висия находится на территории, сильно пострадавшей от войны. Из двадцати тысяч семей целых восемнадцать здесь являются нуждающимися. Помимо необходимости в оказании медицинской помощи остро ощущается нехватка продуктов питания. Поэтому российская колонна с гуманитарной помощью для местных жителей - событие очень важное.

«Война нас не обошла. У нас более 200 погибших военных - жителей этого города. Наше поселение не разрушено полностью, но есть дома, в которые попали мины или ракеты. Спасибо большое, что вы нам помогаете», - высказался глава города Ахмад Али.

Местная мэрия заранее определила списки для раздачи гуманитарных наборов. В них были включены нищие, инвалиды войны, а также семьи, потерявшие кормильца. В числе тех, кому положена помощь Анад Шиид, мать, потерявшая на войне своего старшего сына.

«У меня шестеро мальчиков и трое девочек. С моим мужем все в порядке, но ему уже 85 лет, поэтому приходится тяжело. Я получаю помощь от фонда, который помогает семьям погибших солдат», - рассказала женщина.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в этот раз доставил в населенный пункт более четырех тонн гуманитарного груза - это 500 наборов для раздачи населению.

«В состав наборов входит масло растительное, мука, рис, все те необходимые продукты, которые сейчас сложно достать в магазинах», - объяснил представитель ЦПВС Александр Мартяшин.

Для жителей Кум-Эль-Висии развевающийся российский флаг - признак спокойствия и уверенности в том, что все будет хорошо. Люди устали от постоянного напряжения. Последняя война, которая началась ровно десять лет назад, стала сильнейшим ударом для мирного населения. Однако теперь эта плодородная земля, славящаяся своими садами, снова начинает возрождаться. И благодаря содействию России восстановительный процесс будет идти гораздо быстрее.

Материал подготовили Анна Берестовая и Михаил Долгов